Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW überholt riskant eine Fahrradgruppe - Zwei Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht

Hetzerath (ots)

Am 01.05.2023 gegen 14:40 Uhr befuhren drei zwölfjährige Fahrradfahrer hintereinander die L49 aus Fahrtrichtung Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Hetzerath. Ein, sich in gleicher Fahrtrichtung von hinten nähernder, goldfarbener Oldtimer setzte anschließend zum Überholvorgang der Fahrradgruppe an. Hierbei kamen zwei der Fahrradfahrenden aufgrund zu geringen Abstandes zwischen PKW und Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge zu Fall. Beide verletzten sich durch den Sturz leicht. Der überholende PKW entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Wittlich richtet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem goldfarbenen Oldtimer oder dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell