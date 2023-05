POL-PDWIL: Personenkraftwagen und Anhänger entwendet, Baustellenschild zurückgelassen

Gerolstein (ots) - Am 30.04.2023 gegen 10:07 Uhr trat eine 47-jährige zwischenzeitlich amtsbekannte Frau aus dem Bereich der VG Gerolstein im Bereich des ZOB in Gerolstein in Erscheinung. Sie schrie lauthals teilweise sehr unverständliche Worte herum, warf Schilder um und "machte sich an Fahrzeugen zu schaffen", in dem sie die Scheibenwischer von der Scheibe abhob. ...

mehr