Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Personen störten polizeiliche Maßnahme nach Ladendiebstahl

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.7.2023, 18.10 Uhr störten zwei Personen einen polizeilichen Einsatz nach einem Ladendiebstahl auf der Warendorfer Straße in Oelde. Polizisten hatten einen 32-jährigen Tatverdächtigen in den Streifenwagen gesetzt. Ein 43-Jähriger und ein 38-Jähriger versuchten den Mann daraus zu befreien und kamen einem Platzverweis nicht nach. Daraufhin setzte einer der Beamten das Reizstoffsprühgerät gegen die beiden Oelder ein, die sich aus dem unmittelbaren Bereich des Streifenwagens entfernten. Unterstützungskräfte forderten die Männer erneut auf, dem Platzverweis nachzukommen. Denn das Duo verhielt sich weiterhin aggressiv. Während der Ältere dem scheinbar nachkommen wollte, ging der Jüngere bedrohlich mit erhobenen Händen auf eine Beamtin zu. Diese brachte den Mann zu Boden, wobei er eine leichte Verletzung erlitt, und wurde dann von Kräften gefesselt. Nun wollte der 43-Jährige den 38-Jährigen befreien, schlug einer Polizistin ins Gesicht, so dass auch er zu Boden gebracht und fixiert wurde. Polizisten forderten für beide leichtverletzten Männer einen Rettungswagen an. Selbst auf der Fahrt ins und im Krankenhaus verhielt sich der 38-Jährige aggressiv und uneinsichtig. Nach eigenen Angaben hatte er im Laufe des Tages Alkohol getrunken und Drogen genommen. Da er sich während der Behandlung nicht beruhigte, wurde er zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 43-Jährige wurde nach der ärztlichen Behandlung entlassen. Bei dem Einsatz wurden ebenfalls drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen beide Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

