POL-WAF: Warendorf. Mofaprüfbescheinigung war nicht ausreichend

Warendorf (ots)

Eine Mofaprüfbescheinigung war nicht ausreichend für eine Fahrt mit dem Roller am Dienstag, 11.7.2023, 14.10 Uhr in Warendorf. Polizisten fuhren auf der Freckenhorster Straße hinter dem Rollfahrer hinterher und stellten eine Geschwindigkeit von 45 km/h fest. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen stellte sich heraus, dass er dafür keinen erforderlichen Führerschein besitzt. Und seine Mofaprüfbescheinigung war für das Fahren mit dem Kleinkraftrad nicht ausreichend. Des Weiteren stand der Sassenberger unter Drogeneinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

