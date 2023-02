Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hörste - Kradfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hörster Straße, in Höhe der Hausnummer 135. Ein 83-jähriger Mann aus Lippstadt bog mit seinem VW vom Parkplatz eines Geldinstituts nach links auf die Hörster Straße in Richtung Verlar ein. Der Lippstädter übersah dabei einen von rechts kommenden 18-jährigen Kradfahrer aus Lippstadt, der mit seiner Honda in Richtung Esbeck fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Kradfahrer über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn stürzte. Der Autofahrer setzte seinen Pkw anschließend zurück und kollidierte mit dem hinter ihm wartenden VW einer 30-jährigen Frau aus Lippstadt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000,- Euro. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell