POL-BO: Einbruch in das Rathaus der Stadt Bochum - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Juli) fand ein Polizeieinsatz in der Bochumer Innenstadt statt. Zwei Männer (42 und 44 Jahre alt) wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen. Dabei wurde einer der Beiden leicht verletzt. Gegen 0.30 Uhr meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf "110" Knallgeräusche von seinem Dach. Als er draußen auf seinem ...

