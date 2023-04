Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Helfer rettet Kind aus der Enz

Pforzheim (ots)

Ein beherzter Helfer hat am Freitagnachmittag ein dreijähriges Kind aus der Enz gerettet.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Dreijährige gegen 15 Uhr zusammen mit seiner Mutter sowie Geschwistern am flachen Ufer der Enz im Bereich der Simmlerstraße entlanggegangen. Im weiteren Verlauf rannte das Kind offenbar selbständig in die Enz hinein und wurde über eine Strecke von mehreren Hundert Metern weggespült. Ein Passant, der zufällig vor Ort war, entdeckte das Kind und zog es aus dem Wasser. Eine kurz danach eingetroffene Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd übernahm das zunächst nicht ansprechbare Kind und leistete erste Hilfe. In der Folge erlangte der Dreijährige wieder das Bewusstsein. Er wurde durch den kurze Zeit später eingetroffenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

