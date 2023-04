POL-Pforzheim: (PF, Rhein-Neckar-Kreis) Pforzheim, Wiesloch - Patient des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden entwichen: Polizei fahndet nach 35-jährigem Mann; Hinweisgeber gesucht

Mühlacker (ots) - In der Nacht auf Freitag ist in ein Geschäft in der Innenstadt eingebrochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat in der Bahnhofstraße gegen 1:10 Uhr. Ein bislang Unbekannter schlug die Glaseingangstür zum Verkaufsraum ein und entwendete spezielle Elektromessgeräte. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. ...

