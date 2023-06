Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochdorf: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (06.06.2023) rückte die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar gegen 10.00 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften in die Gartenstraße in Hochdorf aus. Aus noch unbekannter Ursache war es in einer Wohnung, wohl während die Bewohnerin Essen zubereitete, zu einer Rauchentwicklung gekommen. Im Zuge dessen löste der Rauchmelder aus. Die Frau selbst gab an, aufgrund der Rauchentwicklung kurzzeitig bewusstlos gewesen zu sein. Als sie wieder zu sich gekommen war, stellte sie den Rauchmelder ab und belüftete die Wohnung selbstständig. Die Frau wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

