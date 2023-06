Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht nach Verkehrsunfall geflüchteten Fahrer eines Motorrollers

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen (06.06.2023) gegen 02:25 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Böblingen einen Rollerfahrer samt Sozius in der Berliner Straße in Böblingen fest. Nachdem der bislang noch unbekannte Fahrer des Motorrollers mutmaßlich den Streifenwagen erkannte, beschleunigter er sein Zweirad und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf um das Gespann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Motorrollers befuhr daraufhin den Gehweg der Berliner Straße und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baumstumpf. Bei dem Zusammenstoß stürzte der ebenfalls noch unbekannte Sozius vom Zweirad. Der Motorroller wurde durch die Kollision gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat sowie gegen einen VW abgewiesen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall rannten die beiden Unbekannten in Richtung Friedenstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden geflüchteten Personen verlief ohne Erfolg. Einer der beiden Geflüchteten soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein, die andere Person soll einen weißen Trainingsanzug getragen haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass das am Motorroller angebrachte Kennzeichen gestohlen war. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 1313-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

