LPI-SHL: Drei auf einen Streich

Meiningen (ots)

Alle guten oder in diesem Fall schlechten Dinge sind drei. Montagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung aus Suhl einen 46-jährigen Rollerfahrer in der Saarbrückener Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,24 Promille. Der zudem durchgeführte Drogenvortest zeigte auch noch ein positives Ergebnis auf Amphetamine und Metamphetamine an. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhielt mehrere Anzeigen.

