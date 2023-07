Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Pedelec

Marienhausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher unbekannte Täter in Marienhausen, In der Au, ein Pedelec aus einer freistehenden Garage entwendet. Das grün - schwarzfarbene Pedelec, Haibike SDuro ALL MTN 5.0, wurde mitsamt dem Fahrradschloss gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

