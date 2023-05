BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Gesuchten am Bahnhof Gronau

Büren (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (09. Mai) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Paderborn/Lippstadt einen 48-jährigen Mann bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya verhaftet. Er wurde mit gleich drei Haftbefehlen gesucht. Das Amtsgericht Herford hatte den im niedersächsischen Lorup wohnenden Deutschen wegen gewerbsmäßigen Betruges in ...

