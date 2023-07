Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Gewaltdelikt

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Morgen des 24.07.2023 wurde im Bereich des Bouleplatzes, Kirchenstraße in 66125-Saarbrücken-Dudweiler, eine hilflose weibliche Person mit erheblichen Verletzungen im Gesichtsbereich aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 65-jährigen Frau diese Verletzungen gewaltsam zugefügt wurden. Die Verletzte musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, insbesondere zwei weibliche Personen, die sich am frühen Abend des 23.07.23 auf dem Bouleplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich zeitnah bei der Polizeiinspektion Sulzbach zu melden, Tel. 06897-933230.

