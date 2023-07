Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Vollbrand einer Firmenhalle in Saarbrücken-Dudweiler

66125 Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Saarbrücken-Dudweiler. Am Dienstagabend, den 04.07.23, gegen 21:49 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Saarbrücken über einen Brand bei der Firma Leffer, Im Tierbachtal in 66125 Saarbrücken-Dudweiler, informiert. Die Örtlichkeit wurde durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei umgehend aufgesucht. Festgestellt werden konnte, dass eine Halle der Firma in Vollbrand geraten war. Bei der Halle handelt es sich um eine sog. Strahlhalle, in der Umwälzungs- und Wiederaufbereitungsarbeiten von Strahlgut mittels Kies durchgeführt werden. Unverzüglich wurde durch die anwesenden Feuerwehren mit der Löschung begonnen. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nach hiesigen Erkenntnissen nicht in der Halle. In Folge der Löscharbeiten wurde ein Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr Dudweiler aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 2.000.000 EUR geschätzt. Das Löschen der Glutnester wird voraussichtlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Ermittlungen hierzu wurden von der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell