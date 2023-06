Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Sulzbach/Saar (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, gegen 14:20 Uhr, kam es zwischen Sulzbach und Fischbach-Camphausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw und drei verletzten Personen. Eine 39-jährige Fahrzeugführerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Peugeot Kleinwagen die L 258 aus Richtung Saarbrücker Straße in Sulzbach kommend, in Fahrtrichtung Fischbach-Camphausen, Einmündungsbereich zur Neunkircher Straße. Zeitgleich befuhr der 53-jährige männliche Unfallgegner mit einer BWM Limousine die L 258 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dieser Pkw war mit einer weiteren 41-jährigen männlichen Person besetzt, dem Beifahrer. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Fahrerin des Peugeot bei nur leichtem Kurvenverlauf auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des Pkw BMW konnte noch durch ein entsprechendes Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindern, allerdings kollidierte die Fahrzeugfront des Peugeot mit der Seitenwand des BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen geschleudert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall komplett beschädigt (jeweils "Totalschaden"), sämtliche Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und mit Verdacht auf Verletzungen der Wirbelsäule in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des BMW verblieben glücklicherweise nur leicht verletzt und mussten nicht stationär behandelt werden. Die Unfallörtlichkeit der L 258 musste für die Dauer des Einsatzes der Rettungskräfte für ca. 1 Std. voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

