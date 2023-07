POL-SUL: Sieben aufgebrochene Pkw im Bereich Friedrichsthal und Bildstock

Quierschied (ots) - Am 16.07.2023, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Quierschied zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (ca. 83.000 EUR) und insgesamt sechs beteiligten PKW. Eine 45-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße (L 128) in Göttelborn in Fahrtrichtung Merchweiler. Hierbei kollidierte sie aufgrund von Unachtsamkeit ...

