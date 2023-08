Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg- Körperverletzung vor Partylokation

Am Samstag, den 05.08.2023, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der Diskothek am Industriezubringer zu einer Körperverletzung. Im Vorfeld soll es bereits zwischen dem unbekannten Täter und dem späteren Opfer (weiblich, 20 Jahre) zu einem Streit gekommen sein. Im späteren Verlauf wird das Opfer auf dem Parkplatz vor der Diskothek durch den Täter wiedererkannt. Dann tritt der Täter gegen den Bauch des Opfers, sodass dieses stolpert, stürzt und infolgedessen sich leicht verletzt. Der Täter entfernt sich folglich vom Tatort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471- 1860- 115 entgegen.

49661 Cloppenburg - Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeuges (sog. E-Scooter)

Am Freitag 04. August 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr entwendet unbekannter Täter in Cloppenburg in Nähe des Bahnhofs (bei den Fahrradständern) einen E-Scooter im Wert von ca. 735,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-112) entgegen. 49688 Lastrup - Einbruchdiebstahl in ein Wohn- und Geschäftshaus In der Zeit zwischen Donnerstag, 03. August 2023, 22:00 Uhr und Freitag, 04. August 2023, 08:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Person in der Bahnhofstraße mittels einer Brechstange ein Fenster des dortigen Wohn- und Geschäftshaus auf. Anschließend werden aus dem Büro verschiedene Portmonees und Briefumschläge im Gesamtwert von ca. 7625,- Euro entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472-932860 entgegen.

49624 Löningen - Sachbeschädigung an Weidezaun

Am Freitag, 04. August 2023, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr beschädigte unbekannte Person in der Straße Steingarten an mehreren Stellen einen Weidezaun. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen.

49696 Molbergen- Sachbeschädigung an Bäumen

Am Dienstag, 1. August, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 15:00 Uhr zerstört eine bislang unbekannte Person mittels Aufbohren der Rinde und anschließendem Einbringen einer Flüssigkeit vier Eichenbäume in der Ermker Straße in Molbergen. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte an die Polizeistation Molbergen unter 04475-941220 wenden.

49699 Lindern (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Freitag, den 04. August gegen 11:20 Uhr befuhr eine 79- jährige Frau aus Vrees die Werlter Straße aus Lindern kommend. Ein 29- jähriger PKW - Führer aus den Niederlanden befuhr mit drei Mitinsassen die K357 in Fahrtrichtung Werlte. An der Einmündung Zur Radde/ Werlter Straße missachtete die 79- jährige Frau die Vorfahrt des 29 - jährigen PKW- Führers, sodass es infolgedessen zum Unfall kam. Durch den Aufprall wird die 79- jährige Frau und eine Mitinsassin (28 Jahre, aus den Niederlanden) des 29- jährigen Mannes leicht verletzt. Insgesamt entstand durch den Aufprall ein Sachschaden von ca. 10000,- Euro.

49685 Emstek- Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag, den 04.08.2023, zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr in der Halener Straße in Emstek an einem geparkten Audi. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek unter Tel. 04473-932180 zu melden.

49661 Cloppenburg- Verkehrsunfall unter Einfluss von alkoholischen Getränken

Am Samstag, den 05. August gegen 03:15 Uhr befuhr ein 22- jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW die Straße Industriezubringer und parkte rückwärts aus einer Parklücke aus. Hierbei kollidierte er mit einem anderen PKW. Es entstand durch den Aufprall ein Schaden von ca. 500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 22- jährige PKW- Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Zudem war der 22- jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

