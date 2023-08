Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 05.08.2023 bis 06.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 05.08.2023, gegen 15:52 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen 53-jährigen aus Barßel, der die Glittenbergstraße in Barßel mit seinem nicht zugelassenen PKW, Renault Twingo, befuhr. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 04.08.2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde ein geparkter PKW, BMW X 5, auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Straße Am Hafen in Friesoythe durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadenregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9339-115 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall - Am Samstag, 05.08.2023, gegen 12:50 Uhr befuhr eine 37-jährige aus Friesoythe mit ihrem PKW, VW Passat, die Böseler Straße in Bösel in Richtung Friesoythe. Beim Abbiegen in den Neuenkampsweg übersah sie eine 61-jähige aus Barßel, die mit ihrem PKW Hyundai die Böseler Straße in Richtung Bösel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW, Audi TT, eines 39-jährige aus Oldenburg stand zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich Neuenkampsweg / Böseler Straße. Dieser wurde beim Zusammenstoß ebenfalls durch den PKW, VW Passat, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

