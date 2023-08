Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich des Landkreises Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta (Calveslage) - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag, 04.08.2023, auf Samstag, 05.08.2023, wurden zwischen 22.00 Uhr und 05.30 Uhr aus einem Lager-Container eines landwirtschaftlichen Betriebes 26 Kunststoffbehälter mit hochwertigen Pflanzenschutzmitteln entwendet. Hierbei brachen die Täter die Tür zum Container auf und bleiben während der Tatausführung unbemerkt. Es entstand ein wirtschaftlicher Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Die Polizei Vechta (Tel. 04441/943-0) sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter, deren Anzahl und mögliche Fluchtfahrzeuge geben können.

Vechta - Versuchter Einbruchdiebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04./05.08.2023), vermutlich gegen 03.00 Uhr, wurde in Vechta, Klingenhagen, bei einem abgestellten schwarzen Pkw VW die Scheibe der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Durch die Öffnung wurde in das Fahrzeug gelangt und ein Ablagefach zwischen den Sitzen geöffnet. Entwendet wurde aber offensichtlich nichts. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (05.08.2023) in Lohne wurde eine Person verletzt. Nach Stand der Ermittlungen befuhr gegen 23.40 Uhr eine 50-Jährige aus Lohne mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bakumer Straße in Richtung Bakum. Dabei stieß sie mit dem Fahrrad eines 44-Jährigen aus Lohne zusammen, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei hat nach einem Verkehrsunfall am Samstag (05.08.2023) in Lohne gegen einen 46-Jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne ein Strafverfahren eingeleitet. Dieser steht in Verdacht, gegen 19.30 Uhr auf der Falkenbergstraße nach einem vorherigen Streit einen 31-jährigen Lohner, der auch mit einem Pkw unterwegs war, ausgebremst zu haben. Der Pkw des 31-Jährigen stieß dabei gegen einen Bordstein und wurde beschädigt, während der 46-Jährige vom Unfallort flüchtete.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag (05.08.2023) befuhr eine 22-Jährige aus Lohne mit dem Pkw in Lohne die Keetstraße, obwohl dieses Fahrzeug nicht versichert war. Beamte der Polizei kontrollierten die Frau und stellte dies bei der Kontrolle fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Die Polizei Vechta hat gegen einen 50-Jährigen aus Vechta ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Dieser befuhr am Samstagmorgen gegen 08.15 Uhr mit seinem E-Scooter die Münsterstraße, obwohl für dieses Fahrzeug kein Versicherungsschutz vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Steinfeld - Einbruch

Unbekannte Täter gelangten zwischen Freitagnachmittag (04.08.2023) und Samstagnachmittag (05.08.2023) in Steinfeld, Windberg, in eine Lagerhalle und entwendeten daraus Baumaterial und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell