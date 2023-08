Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - PKW-Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 08. August 2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 09. August 2023, 09:35 Uhr wurde in Cloppenburg, Sonnenhutweg ein schwarzer PKW, BMW X5 durch unbekannte Täter entwendet. Der PKW war in diesem Zeitraum auf einem privaten Hof abgestellt. Zeugen, die Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell