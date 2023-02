Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 31-Jähriger nach Diebstahl aus Autos festgenommen

Neuenrade (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, wie sich eine unbekannte Person an einem parkenden VW in der Carl-Diem-Straße zu schaffen machte und informierte die Polizei. Die Beamten stellten auf ihrer Anfahrt eine Person in einem Opel in der Südstraße fest. Diese versuchte sich zu flüchten, als der Streifenwagen anhielt. Die Polizisten konnten den Mann jedoch nach kurzer Verfolgung überwältigen. Es handelte sich um einen 31-Jährigen aus Neuenrade. Er hatte nach derzeitigem Kenntnisstand aus den beiden wahrscheinlich unverschlossenen Fahrzeugen Kleingeld entwendet. Bei seiner Tat führte er ein Messer mit sich. Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen Diebstahls mit Waffen in zwei Fällen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ob der Tatverdächtige auch für ähnliche Delikte in der Vergangenheit verantwortlich sein könnte, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. (schl)

