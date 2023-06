POL-PDNR: Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 23.06.-24.06.2023 kam es auf dem Besucherparkplatz des Linzer Krankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde ein dort abgestelltes Fahrzeug vermutlich beim Ausparkvorgang beschädigt; am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: ...

