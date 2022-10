LPI-GTH: Wild verursachte 5.000 Euro Schaden

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen ereignete sich auf der Landstraße zwischen Schnepfenthal und Friedrichroda ein Verkehrsunfall. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines LKWs unterschätzte offenbar die Höhe des Aufbaus an seinem Fahrzeug und blieb an der Höhenbegrenzung der Eisenbahnunterführung hängen. Am LKW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, er musste abgescheppt werden. An der Brücke kam nur zu geringen Schäden. (db) Rückfragen bitte an: ...

