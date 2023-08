Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta



Dinklage - Körperverletzung

Am Donnerstag, 10. August 2023, gegen 21.48 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann in der Lange Straße von einer unbekannten männlichen Person mehrfach ins Gesicht geschlagen und erlitt hierdurch Verletzungen. Der Unbekannte war in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 10. August 2023, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Kronenstraße ein Pedelec des Herstellers KTM Syle 720. Das Herrenrad stand verschlossen an einem Fahrradständer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 10. August 2023, zwischen 3.00 Uhr bis 04.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in der Straße An der Hohen Bank in ein Wohnhaus einzubrechen. Die von lauten Geräuschen aufgeschreckte Bewohnerin bemerkte daraufhin das durch den Bewegungsmelder aktivierte Licht am Carport. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Schwimmhalle durch Farbschmierereien

Unbekannte Personen beschmierten am Mittwoch, 9. August 2023, zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Straße Grüner Weg die Eingangstür der Schwimmhalle der Schule mit Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 150,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 10. August 2023, um 13.55 Uhr befuhr eine 54-Jährige aus Damme die Lindenstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Broermanns Hof abzubiegen. Eine nachfolgende 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 54-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9.000,00 EUR.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 4. August 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 8. August 2023, 9.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang mit einem Fahrzeug einen geparkten Opel Astra Sport Tourer, welcher in der Straße Schwege auf einem Parkplatz eines Schlachthofes stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

