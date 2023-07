Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.07.2023), gegen 16:30 Uhr, war ein 39-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Horst-Schorck-Straße in Richtung Friesenheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kleingartenanlage bog der Mann nach links auf einen Parkplatz ab. Ein 63-jähriger Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, bog ebenfalls auf den Parkplatz ab und missachtete den Vorrang des Radfahrers. Er touchierte das Fahrrad, wodurch der 39-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

