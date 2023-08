Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 11. August 2023, öffnete der Stoppelmarkt um 13.00 Uhr seine Tore für die Besucherinnen und Besucher. Gegen Abend war der Besucherzulauf so hoch, so dass von ca. 80.000 Personen auf dem Stoppelmarktgelände ausgegangen wird, die ausgelassen feierten oder über den Markt schlenderten. Im Verlauf des Tages und der Nacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Verhältnis zur Besucherzahl zu einer eher geringen Zahl von Straftaten, sodass von einem weitestgehend friedlichen Verlauf gesprochen werden kann. So wurden in diesem Zeitraum insgesamt fünf Körperverletzungsdelikte, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Fälle von sexueller Belästigung polizeilich bekannt. In einem Fall wurden Polizeibeamte angegriffen. Bei Kontrollen konnte noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und insgesamt 28 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet werden. Einzelheiten können derzeit nicht mitgeteilt werden. Ab 03:00 Uhr verließen immer mehr Besucherinnen und Besucher den Stoppelmarkt, so dass die Zelte und Fahrgeschäfte gegen 05:30 Uhr geschlossen waren.

