Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Maxstraße am Donnerstagmorgen wurde eine Fußgängerin verletzt. Eine 78-jährige Frau überquerte um 9:30 Uhr an der Fußgängerampel die Fahrbahn, um zur Berliner Straße zu gelangen. Ein 36-jähriger Mann bog zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW Caddy von der Lauterstraße in die Maxstraße ein. Dabei stieß er gegen die Seniorin. Durch den Aufprall kam die Frau zu Fall und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte die 78-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell