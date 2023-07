POL-PPWP: Streit unter Kollegen eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmorgen meldete ein 36-jähriger Mann der Polizei einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug. Laut seinen Angaben parkte er den Pkw am Dienstag gegen 20 Uhr in der Blumenstraße. Als er am nächsten Morgen wieder an sein Auto kam, bemerkte er schon von weitem, dass die Beifahrertür offen stand. Der Innenraum war durchwühlt und es fehlten zwei Autoschlüssel, die zu verschiedenen Pkw gehören. ...

