POL-PPWP: Neue Erkenntnisse zu Vorfall in Spielplatz-Nähe

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei in einen Supermarkt in der Pariser Straße gerufen. Der Grund: Ein Ladendieb wurde durch Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt. Der 22-jährige Mann hatte Zigaretten im Wert eines zweistelligen Betrages entwendet. Als die Beamten den Mann schließlich kontrollierten und ihn sowie seine mitgeführten Sachen durchsuchten, stellten sie feste, dass die Zigaretten nicht das einzig erstrebte Gut waren. In der Unterhose ...

