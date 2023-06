Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand

Schlägerei nahe des Seilersees

Angriff auf Polizistin

Iserlohn (ots)

Samstag, 4.30 Uhr, brannte an der Hasenkampstraße, Ecke Kiefernweg, ein Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat Verdächtige gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

An der Bismarckstraße, in Höhe der Gartenlauben, kam es Samstag, gegen 19 Uhr, zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein 37-jähriger Beteiligter gab später an, von einem Spaziergang zurückgekehrt zu sein. Dabei habe er einen 46-Jährigen gesehen, der mutmaßlich gegen seinen dort geparkten PKW urinierte, was dieser jedoch bestritt. Der 37-Jährige soll darauf auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben. Der 46-Jährige biss seinem Kontrahenten ein Stück vom Ohrknorpel ab und riss ihm das T-Shirt vom Leib. Die Verletzung musste im Krankenhaus genäht werden. Ein 18-jähriger Begleiter versuchte dazwischen zu gehen und soll seinerseits von der 40-jährigen Begleiterin des 37-Jährigen geohrfeigt worden sein. Sowohl der 46-Jährige, als auch sein 18-jähriger Begleiter wurden leicht verletzt. Die Polizei hat gegen alle Beteiligten Ermittlungen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wie in solchen Fällen durchaus üblich, gibt es teils unterschiedliche Schilderungen des Sachverhaltes. Daher bittet die Polizei auch in diesem Fall um Hinweise von unabhängigen Zeugen an die Wache Iserlohn. (dill)

Weil sie in einem Restaurant am Danzweg randaliert haben soll, musste eine 58-jährige Iserlohnerin am Samstagabend mit auf die Polizeiwache. Im Restaurant soll sie unter anderem mit einer Untertasse nach einer Angestellten und einem Gast geworfen haben. Sie verhielt sich verbal aggressiv, war stark alkoholisiert und auch sonst sehr uneinsichtig. Im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung schlug sie auf der Wache eine Polizeibeamtin und kratzte sie. Die Polizistin wurde leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig. Sie schlief ihren Rausch in einer Zelle aus und muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter schlug Sonntag, 11.45 Uhr, die Scheibe der KiTa an der Westfalenstraße ein. Zeugen bekamen es mit und riefen die Polizei. Der Täter bemerkte seinerseits die Zeugen und rannte Richtung Danziger Weg davon. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 165cm groß, dunkler (wahrscheinlich dunkelgrauer) Kapuzenpullover, dunkle Brille, schwarzer Rucksack. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

