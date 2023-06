Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Hotel

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntag, zwischen 00.30 und 5 Uhr, in ein Hotel in Veserde ein. Hierfür brachen sie eine Tür auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten teils gewaltsam Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache Altena entgegen. (dill)

