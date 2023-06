Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW- und Motorradkontrollen mit unerfreulichem Ergebnis

Kierspe/Lüdenscheid (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Schnörrenbach (außerhalb geschlossener Ortschaft) wurden am Samstag, zw. 13 und 18.30 Uhr, 1599 Fahrzeuge gemessen. Von diesen Fahrzeugen handelte es sich neben den PKW um 53 Motorräder. Insgesamt waren 201 Fahrzeuge zu schnell, davon 10 Motorräder. 155 PKW und 8 Kradfahrer bewegten sich im Bereich eines Verwarnungsgeldes. 36 PKW und 2 Kradfahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Das schnellste Motorrad mit Zulassung in Ennepetal wurde bei zugelassenen 70 km/h mit 115 km/h gemessen (320 EUR / 1 Punkt / 1 Monat Fahrverbot).

Bei zeitgleich stattfindenden technischen Kontrollen in Kierspe (Schnittpunkt K2/K3) und Meinerzhagen (Willertshagen) wurden in 16 Fällen Anzeigen wegen unzulässiger Um- und Anbauten (Lenker, Gabelbrücken, Mikro-Spiegel, Tieferlegung) und abgefahrener Reifen fällig. In zwei Fällen fielen Verkehrsteilnehmer auf, da sie bei der Fahrt ihr Handy benutzten.

Eigentlich schon auf dem Weg in den Feierabend, bemerkten die Beamten auf der Rückfahrt zur Dienststelle gegen 18 Uhr einen PKW am Römerweg in Lüdenscheid. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer aus Iserlohn (26) offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Ein Arzt entnahm auf der Wache eine Blutprobe. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten portioniertes Marihuana sowie Bargeld. Beides wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer und seinen Beifahrer (24) wird u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell