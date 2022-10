POL-PPWP: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Römerstraße hat am Donnerstag ein etwa fünf bis sechs Jahre altes Kind ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der jungen Fahrradfahrer / dem jungen Fahrradfahrer. Das Kind hatte einen grünen Helm auf. Gegen 14:30 Uhr fuhr es in Höhe der Hausnummer 47a an einem parkenden Auto vorbei. Dabei ...

