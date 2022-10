Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige war mit seinem Rad von der Trippstadter Straße kommend auf der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw. In Höhe der Hausnummer 31 fuhr der 18-Jährige dem Radfahrer von hinten auf und brachte ihn zu Fall. Der 29-Jährige verletzte sich am Bein. Er verzichtete auf eine Versorgung durch den Rettungsdienst. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden. |elz

