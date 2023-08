POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am 12.08.2023 ist es in der Zeit von 18:50 Uhr-19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Damme gekommen. Dort ist ein geparkter schwarzer VW Passat an der rechten Seite durch einen unbekannten Pkw beschädigt worden. Mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei in Damme unter der Telefonnummer: 05491/9993615 zu melden.

Bakum - Trunkenheitsfahrt mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort und weiterer Trunkenheitsfahrt Am 12.08.2023 gegen 20:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bakumer mit seinem Pkw die Straße Feldkamp. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der 19-jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge entfernte er sich vom Unfallort. Im Anschluss kehrte er mit einem weiteren Fahrzeug zurück, um den verunfallten Pkw zu bergen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,62 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahren unter Einfluss von Alkohol Am 13.08.2023 um 00:45 Uhr befährt eine 39-jährige Frau aus Lembruch die Vördener Straße in Damme und wird einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin steht die 39-jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 0,90 Promille. Es werden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wird untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 13.08.2023, gegen 05:00 Uhr kam es im Bereich Antoniusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Beteiligter touchierte beim Ausparken einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta -04441/9430- zu melden.

Vörden - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person Am Sonntag, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der L76 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Straße Campemoor von Campemoor kommend in Fahrtrichtung Vörden. Kurz vor dem Ortseingang Vörden kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Straßenbaum und wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Straße geschleudert. Der Bet.01 wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die vor Ort anwesende freiwillige Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

