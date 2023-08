Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Wulkenzin

Neubrandenburg (ots)

Am 04.08.2023, gegen 15:25 Uhr, kam es auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Wulkenzin zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 54-jährige Neustrelitzer Fahrzeugführerin eines Mitsubishi von Wulkenzin kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Ford kam ihr entgegen. In Höhe der Kreuzung L 27 beabsichtigte die 54-Jährige nach links in Richtung Weitin abzubiegen, wobei sie wartepflichtig war gegenüber dem entgegenkommenden Verkehr. Sie bog mit ihrem PKW ab, infolgedessen es zum Zusammenstoß der beiden PKW kam. Die Fahrzeugführerin wurde daraufhin schwerverletzt. Die zwei Insassen des Ford wurden leichtverletzt. Im PKW der Neustrelitzerin befand sich ein Hund. Dieser wurde durch den Unfall nicht in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird aktuell auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Auf Grund des Unfalls musste die B192 an der Unfallstelle für ca. 1½ Stunden voll gesperrt werden. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

