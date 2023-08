POL-NB: PKW überschlägt sich auf der L 263 - eine Person verletzt, LK VG

Stargarder Land (ots) - Am Nachmittag des 03.08.2023, um 15:22 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin beim Notruf der Polizei und teilte mit, dass ein grauer Opel auf der B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Woldegk in Schlangenlinien gefahren ist. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Opel an einer Tankstelle in Woldegk. Polizeibeamte des ...

mehr