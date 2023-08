Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der L35 bei Jarmen

PR Wolgast (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 35 zwischen Jarmen und der BAB 20 Anschlussstelle Gützkow sind am Donnerstagnachmittag drei Autoinsassen verletzt worden, eine Fahrzeugführerin davon schwer.Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt Neuendorf gegen 15:50 Uhr. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hat ein 84-jähriger Fahrer eines PKW Dacia verkehrsbedingt gehalten, um aus Richtung Jarmen in Richtung Neuendorf abzubiegen. Ein 36-Jähriger, der im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaft ist, übersah den stehenden PKW und fuhr mit dem VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf. In der Folge wurde der 84-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, sodass eine 49-Jährige Frau aus Richtung Greifswald kommend, keine Chance mehr hatte zu bremsen und ebenfalls mit dem Dacia kollidierte. Die 49-jährige Fahrerin des Renault Twingo wurde dabei schwer verletzt, die beiden anderen Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 84-Jährige war kurzzeitig in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte befreit. Alle drei beteiligten Fahrzeugführer kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt 31.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die L35 für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Es waren 18 Kameraden der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell