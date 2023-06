Feuerwehr Essen

FW-E: Unrat brennt auf Baustellengelände, Rauch zieht über gekippte Fenster in angrenzendes Gebäude - keine Verletzten

Essen-Bochold, Germaniastraße, 14.05.2023, 22:39 Uhr (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brand auf einem Baustellengelände alarmiert. Die Besatzung eines zufällig an der Einsatzstelle vorbeikommenden Rettungswagens sah, dass Unrat unmittelbar vor einem Gebäude brannte. Der Brandrauch zog an der Fassade hoch und drang durch geöffnete Fenster in die darüberliegenden Wohnungen. Die unmittelbar danach eintreffenden Kräfte der Feuerwache Borbeck gingen zur Menschenrettung über die gekippten Fenster in die Wohnungen. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr eingeleitet. Zwei Bewohner konnten durch die Feuerwehr ins Freie geführt werden. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Im Anschluss wurde das Gebäude quergelüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und einem Rettungswagen für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

