POL-EU: Diebesgut und Drogen gefunden

Euskirchen (ots) - Am heutigen Sonntag (2. Juli), gegen 13 Uhr, kam es an der Kreuzung Landstraße 194 / Landstraße 119 in Euskirchen (Stadtwaldkreuzung) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Stadtgebiet Euskirchen die L 119 aus Fahrtrichtung Stotzheim in Fahrtrichtung Billig und wollte an der ...

mehr