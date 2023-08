Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 12./13.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh - Einbruchdiebstahl aus Firma In der Zeit zwischen den 11.08.2023, 17 Uhr und 12.08.2023, 08:45 Uhr kam es in der Straße Am Ring in Ramsloh zu einem Einbruch in eine Heizungsbaufirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Hallen/ Räumlichkeiten des Betriebes. Aus diesen wurden Kupferteile in bislang unbekannter Menge entwendet. Weiterhin wurde ein roter Mercedes Sprinter von dem Firmengelände entwendet. Die Schadenhöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. Bösel - Brand Am 12.08.2023, gg. 12:31 Uhr kam es auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Straße Bernethsdamm in Bösel zu einem Brand. Bei Arbeiten mit einem sogenannten Flaschenrüttler geriet dieser in Brand. Dabei entzündete sich auch ein Benzinkanister. Das Feuer beschädigte einen Pkw-Anhänger. Der Geschädigte konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Dennoch rückte die Freiwillige Feuerwehr Bösel mit 2 Fahrzeugen und 10 Kameraden aus, um eine abschließende Nachschau zu halten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Friesoythe - Diebstahl aus Pkw In der Zeit zwischen den 12.08.2023, 22 Uhr und 13.08.2023, 04:45 Uhr kam es in der Straße Sieben Provinzen in Friesoythe durch unbekannten Täter zu einem Diebstahl. Aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Renault wurde ein Autoradio entwendet. Der Pkw befand sich auf einem Parkplatz geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. Saterland/ Sedelsberg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 13.08.2023, gg. 04:53 Uhr befuhr eine Streife der Polizei Friesoythe die Straße Birkenkolonie in Richtung Sedelsberg. Dort wurde der 40-jährige Fahrer eines Pkw aus Hagen durch die Streife kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, einer Alkoholbeeinflussung des 40-Jährigen. Ein freiwilliger Test am mobilen Alkomaten bestätigte den Verdacht. Ergebnis 0,93 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

