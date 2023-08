POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland/ Ramsloh - Einbruchdiebstahl aus Firma In der Zeit zwischen den 11.08.2023, 17 Uhr und 12.08.2023, 08:45 Uhr kam es in der Straße Am Ring in Ramsloh zu einem Einbruch in eine Heizungsbaufirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Hallen/ Räumlichkeiten des Betriebes. Aus diesen wurden Kupferteile in ...

