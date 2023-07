Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geldbörse nach Ablenkung entwendet

Weyhausen/ Gifhorn (ots)

In einem Supermarkt in Weyhausen kam es am gestrigen Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl, einem 91-Jährigen wurde die Geldbörse entwendet. Er befand sich an einer engen Stelle in dem Supermarkt, als sich zwei Männer mit ihren Einkaufswagen an ihm vorbeidrängten. Dabei wurde der Mann von einem der beiden Unbekannten angerempelt, kurze Zeit später musste er feststellen, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche steckte. In dieser befanden sich neben einem Ausweisdokument über 100 Euro Bargeld. Die Täter hatten gezielt den Körperkontakt gesucht, diesen jedoch zufällig bzw. ungewollt wirken lassen, um die Geldbörse entwenden zu können.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Anfang dieser Woche in einem Geschäft im Gifhorner Steinweg. Hier wurde das Portemonnaie aus der Handtasche einer 83-Jährigen entwendet. Die Handtasche ließ die Frau für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt auf ihrem Rollator. Diesen Moment nutzten die Täter um die Tasche zu öffnen und das Portemonnaie zu entwenden. Darin lagen über 150 Euro Bargeld und auch die EC-Karten der Dame. Mit diesen wurden anschließend zwei Abhebungen vom Konto vorgenommen, der entstandene Schaden erhöhte sich so auf über 1000 Euro.

Unsere Tipps:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden. - Die PIN niemals auf der Geldkarte notieren und auch nicht auf einem Zettel notiert ins Portemonnaie legen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell