Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu zwei Ermittlungsverfahren gesucht

Wittingen (ots)

Die Polizei Wittingen sucht Zeugen zu zwei Strafverfahren in denen aktuell ermittelt wird. Bereits in der vorletzten Woche wurden an einem geparkten Auto Radmuttern gelöst. Die 39-jährige Geschädigte hatte ihren schwarz lackierten Kia am Freitagabend, dem 23.06.2023, gegen 18:30 Uhr am Rand der Kakerbecker Straße, nahe der Einmündung der Tilsiter Straße in Wittingen geparkt. Am darauffolgenden Samstagmorgen bemerkte sie gegen 10:00 Uhr, dass sämtliche Radmuttern aller vier Reifen gelöst waren. Die informierten Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Gesucht werden nun Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Am vergangenen Wochenende kam es in Knesebeck zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände von einer Weide. Diese befindet sich an der Straße "Am Kampe" in Knesebeck. Unbekannte hatten im Zeitraum von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 09:00 Uhr die Batterie des Weidezaungeräts, zwei sog. Mückenbälle und drei als Pferdetränke genutzte Badewannen entwendet. Auch hier werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Wittingen unter der Telefonnummer 05831 252880 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell