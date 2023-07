POL-GF: Schülerschaft "mit Sicherheit" in die Sommerferien geschickt- Verkehrssicherheitstage an den BBS 1

Steinhorst (ots) - Am Mittwoch, dem 28.06.2023, kam es in der Ortschaft Steinhorst zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 42-Jährigen. Gegen 17:50 Uhr befuhr ein männlicher Fahrradfahrer mit einem hellen Fahrrad und einem blauen Fahrradrahmen auf dem Gepäckträger, die Straße im Peckhop in südwestliche Richtung. In Höhe des Hausnummer 18 touchierte der Fahrradfahrer einen dort abgestellten Pkw Skoda Fabia. ...

