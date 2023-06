POL-GF: Sport am Tankumsee - Polizei Gifhorn ist dabei

Wesendorf (ots) - Am Montag, den 26.06.2023, parkte der Geschädigte im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Wittinger Straße in Wesendorf. Als er zu seinem Pkw zurückkam stellte er auf der Beifahrerseite Beschädigungen an der Frontstoßstange und dem Kotflügel fest. Der Verursacher beschädigte den Mercedes mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und ...

mehr