Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wesendorf (ots)

Am Montag, den 26.06.2023, parkte der Geschädigte im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Wittinger Straße in Wesendorf. Als er zu seinem Pkw zurückkam stellte er auf der Beifahrerseite Beschädigungen an der Frontstoßstange und dem Kotflügel fest.

Der Verursacher beschädigte den Mercedes mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken und setzte seine Fahrt ohne seine Personalien zu hinterlassen fort.

Die Polizei in Wesendorf ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können. Hinweise werden unter Tel.: 05376 97656 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell