POL-GF: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallort

Gifhorn (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14:30 bis 17:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis an der Celler Straße Nr. 18 in Gifhorn, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Pkw, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf in grau und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro ...

