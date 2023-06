POL-GF: 15-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Gifhorn (ots) - Am 2. Juli wird die Polizeiinspektion Gifhorn beim Event "Sport am Tankumsee" vertreten sein. 18 Kollegen und Kolleginnen werden als Team Rookie Hunter an der Regatta teilnehmen. Zudem werden die Nachwuchswerber und das Präventionsteam der Polizei Gifhorn ab 13:00 Uhr einen Stand betreuen. Am Stand können sich Interessierte über den Polizeiberuf, sowie das Bewerbungs- und Auswahlverfahren informieren. ...

